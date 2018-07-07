Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu
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HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada Muhammet  Hamza Bakır, grekoromen stil 110 kilo finalinde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile  karşılaştı.
 
Mammadov'u 9-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, dünya şampiyonu oldu.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammet Hamza Bakır, mayıs  ayında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda  da altın madalya almıştı.
 
Minder güreşinde Avrupa ikinciliği bulunan başpehlivan Fatih Bakır'ın  oğlu Muhammet Hamza, böylece çifte şampiyonluk yaşadı.
 
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Serhat Kırık,  yarın grekoromen stil 60 kiloda altın madalya için mindere çıkacak.
 
Serhat, finalde İranlı Shahin Eidi Badaghi Mofrad ile karşı karşıya  gelecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 00:09
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