Kırkpınar'da şampiyon Antalyalı Orhan Okulu oldu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık finalinde Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu, 2015 yılından sonra bir kez daha "Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı" oldu.

Orhan Okulu kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Orhan Okulu başpehlivan oldu mu? Kırkpınar yağlı güreşleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu karşı karşıya gelecek. Ali Gürbüz'ü eleyen Şaban Yılmaz finale yükselen isim oldu. Orhan Okulu ikinci finalist oldu. Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı. 103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi’nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir. Amacının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak olduğunu beyan etmektedir.

1. Orhan Okulu

2. Şaban Yılmaz

3. Ali Gürbüz ve Serhat Balcı

Orhan Okulu kimdir? Başpehlivanlık kazanmıştı

Orhan Okulu, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanmasının ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. 1989 yılında Antalya'da dünyaya gelen Orhan Okulu, daha önce başpehlivanlık mertebesine ulaşan isimler arasında yer almıştır. Peki, 1.78 boyuna sahip olan Orhan Okulu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi’nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir. Amacının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak olduğunu beyan etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 19:07