‘Sarhoştum hatırlamıyorum’

10 Şubat 2016 Çarşamba 11:33
EĞLENMEK için gittiği mekanda alkolü fazla kaçıran beyefendi, gece sonunda kendisinden yaşça hayli büyük olan bir bayan ile mekandan ayrılmış. Tanıştığı genç adamla birlikte olan yaşlı hanımefendinin ise keyfine diyecek yokmuş. Ertesi gün arkadaşları ile bulunduğu bir ortamda arkadaşlarının konuyu açması ve kendisi ile alay etmeleri üzerine, hemen kendini savunmaya başlayan beyefendi, “Arkadaşlar o gece hepimiz sarhoştuk. Tamam, hatırlamıyor olabilirim ama alkolün de etkisi ile gözüme genç gözüküyordu” diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalışan çapkın beyefendinin bu çapkınlık macerası dilden dile dolaşıyormuş.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 10.02.2016 11:35