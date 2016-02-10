‘Sarhoştum hatırlamıyorum’

EĞLENMEK için gittiği mekanda alkolü fazla kaçıran beyefendi, gece sonunda kendisinden yaşça hayli büyük olan bir bayan ile mekandan ayrılmış. Tanıştığı genç adamla birlikte olan yaşlı hanımefendinin ise keyfine diyecek yokmuş. Ertesi gün arkadaşları ile bulunduğu bir ortamda arkadaşlarının konuyu açması ve kendisi ile alay etmeleri üzerine, hemen kendini savunmaya başlayan beyefendi, “Arkadaşlar o gece hepimiz sarhoştuk. Tamam, hatırlamıyor olabilirim ama alkolün de etkisi ile gözüme genç gözüküyordu” diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalışan çapkın beyefendinin bu çapkınlık macerası dilden dile dolaşıyormuş.