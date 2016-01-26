Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dertli çapkın

Alanya'nın tanınmış ve genç siyasetçilerinden birisi zor günler geçiriyormuş.

Dertli çapkın

Alanya'nın tanınmış ve genç siyasetçilerinden birisi zor günler geçiriyormuş.

26 Ocak 2016 Salı 00:52
Dertli çapkın
banner404
ÇAPKINLIĞI yüzünden zaman zaman zor durumda kalan bu genç siyasetçinin son durumu, arkadaşlarını gülme krizine sokmuş. Son zamanlarda düzenli bir ilişkisi olan ama yine de çapkınlıktan geri kalmayan beyefendi, çok sık görüşmediği, görüşünce de yakasını salmayan bir genç kızla uzun bir aradan sonra birlikte olmuş. Gece birlikte eğlenen, sabahta birlikte uyanan ikili keyifli saatler yaşamış. Sabah işe gitmek için genç kızdan ayrılan beyefendi ehliyetini bu genç kızda unutmuş. Evden çıkar çıkmaz, "Bununla en az bir ay görüşmem. Zaten benimki öğrenirse yanarım. Hiç bulaşmayayım birkaç ay" düşüncesinde olan beyefendi, ehliyeti genç kızda unuttuğunu 2 gün sonra fark etmiş. Bugünlerde "Şimdi tekrar ararsam yakamı salmaz ve benimkine mutlaka yakalanırım" telaşı yaşayan genç siyasetçi, bu yüzden genç kızı arayamıyormuş. Bu durum ise arkadaşları arasında gülüşmelere yol açıyormuş.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52
Anahtar Kelimeler:
dertli çapkın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çapkın yaylada basılmış
Çapkın yaylada basılmış
'Ben Mervelerdeyim'
'Ben Mervelerdeyim'
Evlilik yaşı çoktan geçmiş
Evlilik yaşı çoktan geçmiş

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim