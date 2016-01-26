dertli çapkın

ÇAPKINLIĞI yüzünden zaman zaman zor durumda kalan bu genç siyasetçinin son durumu, arkadaşlarını gülme krizine sokmuş. Son zamanlarda düzenli bir ilişkisi olan ama yine de çapkınlıktan geri kalmayan beyefendi, çok sık görüşmediği, görüşünce de yakasını salmayan bir genç kızla uzun bir aradan sonra birlikte olmuş. Gece birlikte eğlenen, sabahta birlikte uyanan ikili keyifli saatler yaşamış. Sabah işe gitmek için genç kızdan ayrılan beyefendi ehliyetini bu genç kızda unutmuş. Evden çıkar çıkmaz, "Bununla en az bir ay görüşmem. Zaten benimki öğrenirse yanarım. Hiç bulaşmayayım birkaç ay" düşüncesinde olan beyefendi, ehliyeti genç kızda unuttuğunu 2 gün sonra fark etmiş. Bugünlerde "Şimdi tekrar ararsam yakamı salmaz ve benimkine mutlaka yakalanırım" telaşı yaşayan genç siyasetçi, bu yüzden genç kızı arayamıyormuş. Bu durum ise arkadaşları arasında gülüşmelere yol açıyormuş.