YGS soruları cepte

YGS Mania uygulaması ile önlerine gelen YGS sorularını çözdükçe ilerledikleri, puan kazandıkları, geldikleri seviyeyi ve süratlerini arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşma fırsatı buluyor. YGS’de yer alan testlerin ayrı ayrı galaksiler şeklinde kurgulandığı oyun, ücretsiz şekilde cep telefonları ve tabletlere indirilebiliyor.

ÖĞRENCİLER YGS Mania uygulaması ile önlerine gelen YGS sorularını çözdükçe ilerledikleri, puan kazandıkları, geldikleri seviyeyi ve süratlerini arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşma fırsatı buluyor. YGS’de yer alan testlerin ayrı ayrı galaksiler şeklinde kurgulandığı oyun, ücretsiz şekilde cep telefonları ve tabletlere indirilebiliyor.

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