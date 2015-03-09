Videonuzu kendiniz hazırlayın

09 Mart 2015 Pazartesi 18:35
FOTOĞRAF paylaşma ve video paylaşma işleri için yeni bir akım getiren Flipagram Android cihazınızın galerisindeki, Facebook veya Instagram hesabınız üzerindeki fotoğrafları kullanarak videolar yaratabilmenize, bu videolara müzik eklemenize aracı olan eğlenceli bir Android uygulaması.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 17:38