Instagram bağımlılarına: Starmatic

HER gördüğünüz börtü böceği fotoğraflamak, üzerine filtre atıp Instagram’lamak gün boyunca en sık yaptığınız işlerden biriyse bir de Starmatic’i deneyin. Instagram ve Pinterest karışımı bu aplikasyonda en iyi kareyi sayısız filtre seçeneği arasından seçiyor, daha sonra tıpkı Pinterest’teki gibi paylaşım duvarınıza yapıştırıyorsunuz.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 17:35