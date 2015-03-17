günün aplikasyonu

YÜRÜYÜŞ yapanlar veya bisikletle gezintiye çıkanlar, köpek gezdirenler hatta bu aktiviteleri ayda yılda bir de olsa yapanlara özel, ne kadar mesafe gittiğini, ne kadar kalori yaktığını merak edenler için güzel bir uygulama, RunKeeper.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 17:48