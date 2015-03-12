Ev hanımları bu uygulamaya bayılacak!

EV hanımları Look & Cook adlı bu uygulama tam size göre. Meşhur İsrailli şef Meir Adoni’nin 40’ı aşkın tarifi fotoğraf ve video destekle, gayet pratik bir biçimde, uygulamalı olarak anlatılıyor. Basit, kolay ve iştah açıcı. iPad uyumlu.