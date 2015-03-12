Ev hanımları bu uygulamaya bayılacak!

EV hanımları Look & Cook adlı bu uygulama tam size göre. Meşhur İsrailli şef Meir Adoni’nin 40’ı aşkın tarifi fotoğraf ve video destekle, gayet pratik bir biçimde, uygulamalı olarak anlatılıyor. Basit, kolay ve iştah açıcı. iPad uyumlu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 12.03.2015 18:21