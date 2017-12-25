Gündoğmuş'ta su çilesi bitti

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin yıllardır su sorunu yaşayan mahallelerini sağlıklı içme suyuyla buluşturuyor. Bu kapsamda Gündoğmuş'ta içme suyu yetersizliği nedeniyle yıllardır sorun yaşayan 5 mahallenin sorunu ASAT'ın çalışmasıyla son buldu. ASAT ekipleri, Gündoğmuş Aksu kaynağından alınan su ile mahallelilerin yüzünü güldürdü. Toplam 46 kilometrelik isale hattı döşeyen ekipler, Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerini suya kavuşturdu.

4 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Kısa süre önce tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan proje için 4 milyon TL harcandı. Aksu kaynağından alınan suyun boru hatları ile mahallelere getirilerek şebeke dağıtımının yapıldığını belirten ASAT yetkilileri, Başkan Türel'in talimatıyla, kırsalda ve merkezdeki altyapı seferberliğinin hız kesmeden süreceğini belirtti.

