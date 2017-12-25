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Gündoğmuş'ta su çilesi bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerinin su sorununu 4 milyon TL'lik yatırımla çözüme kavuşturdu

Gündoğmuş'ta su çilesi bitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerinin su sorununu 4 milyon TL'lik yatırımla çözüme kavuşturdu

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:53
Gündoğmuş'ta su çilesi bitti
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin yıllardır su sorunu yaşayan mahallelerini sağlıklı içme suyuyla buluşturuyor. Bu kapsamda Gündoğmuş'ta içme suyu yetersizliği nedeniyle yıllardır sorun yaşayan 5 mahallenin sorunu ASAT'ın çalışmasıyla son buldu. ASAT ekipleri, Gündoğmuş Aksu kaynağından alınan su ile mahallelilerin yüzünü güldürdü. Toplam 46 kilometrelik isale hattı döşeyen ekipler, Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerini suya kavuşturdu.
4 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Kısa süre önce tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan proje için 4 milyon TL harcandı. Aksu kaynağından alınan suyun boru hatları ile mahallelere getirilerek şebeke dağıtımının yapıldığını belirten ASAT yetkilileri, Başkan Türel'in talimatıyla, kırsalda ve merkezdeki altyapı seferberliğinin hız kesmeden süreceğini belirtti.
 

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GündoğmuşBüyükşehir BelediyesiBedanKaraköyÇamlıalanAkyar
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