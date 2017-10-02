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Asırlık evler yok oluyor

Gündoğmuş'a asırlık evler ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Asırlık evler yok oluyor

Gündoğmuş'a asırlık evler ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:45
Asırlık evler yok oluyor
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GÜNDOĞMUŞ'TA bağlı Özügür Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen taş evler, sahiplerinin ilgisizliği ve bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Daha önce restore edilerek turizme kazandırılması planlanan evler günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Yörüklerin Toroslardaki göçebe hayattan yerleşim yaşama döndüğü dönemin ilk yapıları olduğu belirtilen yapılan ilgi bekliyor.

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