Asırlık evler yok oluyor

GÜNDOĞMUŞ'TA bağlı Özügür Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen taş evler, sahiplerinin ilgisizliği ve bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Daha önce restore edilerek turizme kazandırılması planlanan evler günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Yörüklerin Toroslardaki göçebe hayattan yerleşim yaşama döndüğü dönemin ilk yapıları olduğu belirtilen yapılan ilgi bekliyor.