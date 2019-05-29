Zümrüt Apartmanı yayıncısından skandal açıklama

ZÜMRÜT Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatılırken yazar da gözaltına alındı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Kitap 2013 yılında yazılmış o tarihten beri satışta. Kurgu Yayınevi tarafından basılan kitapta çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadeler yer alıyor. İnfial yaratan kısımda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyor. Söz konusu cinsel istismar sonrasında küçük çocuğun ölmesi ve karakterin olaydan kurtulmak için yaptıkları anlatılıyor. Kitabın karakterlerinden birinin anlatımıyla verilen sahne o kadar canlı tasvir içeriyor ki pedofili pornosu olarak nitelendi.

Yayınevi sahibinden skandal açıklama

Kitabı basan Kurgu Yayınevi'nin sahibi Alaattin Topçu pedofili içerikli kitabı savunan açıklaması ile sosyal medyayı çıldırttı. Alaattin Topçu, eleştirenleri 'karga beyinli' olarak niteledi ve okuduklarını anlayamadıklarını iddia etti. Alaattin Topçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamaya tepki yağarken onun mazisinin de benzer olduğu ortaya çıktı. Maymunlar Kerhanesi kitabının yazarı olan Topçu, müstehcenliğe olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyor.

Kitabın basımcısı taşlandı

Zümrüt Evleri kitabının basımcısı Alaattin Topçu'nun işyeri bu sabah taşlandı. Topçu'ya ait kültür merkezinin camlarını kıran kişiler yakalanamadı. Yayın evine yönelik sivil toplum örgütleri tarafından protestolar yapılmıştı.