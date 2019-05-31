Zümrüt Apartmanı rezaletine uzman tepkisi: Sapkınlık ve suç

Pedofili pornosu olduğu iddia edilen, “Zümrüt Apartmanı” isimli kitabın toplum üzerinde yarattığı infial devam ediyor.

Zümrüt Apartmanı rezaletine uzman tepkisi: Sapkınlık ve suç
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SON 2 gündür tartışılan ve toplum hassasiyetlerine darbe indirerek herkeste tiksinti uyandıran kitabı yazan Abdullah Şevki Yurtvermez, eleştirilere karşı çıkarak Zümrüt Apartmanı’nın “Kirletilmiş gerçekçilik” kurgusuyla yazılmış edebi bir eser olduğunu iddia etmişti. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu ise kitabı eleştirenleri “karga beyinliler” olarak nitelemiş ve okuduklarını anlamamakla itham etmişti. Konuyla ilgili fikirlerini aldığımız ruh sağlığı uzmanları kitabı yazan ve yayınlayan kişilerle aynı fikirde değil.

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