Zümrüt Apartmanı kitabı sapık yazarı Abdullah Şevki'den olay ifade

ZÜMRÜT Apartmanı adlı kitabıyla skandala imza atan Abdullah Şevki, ülke gündemine oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. İnfial yaratan kısımda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyordu. Söz konusu cinsel istismar sonrasında küçük çocuğun ölmesi ve karakterin olaydan kurtulmak için yaptıkları anlatılıyor. Kitabın karakterlerinden birinin anlatımıyla verilen sahne o kadar canlı tasvir içeriyor ki pedofili pornosu olarak nitelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine gözaltına alınan kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Kirli gerçeklik akımı

Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

500 tane basılıp satıldığını söyledi

Yurtvermez, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti.

Kitabın yayıncısı kitabı okumadığını söyledi

Yurtvermez'in ayrıca kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bandrol verilmeyeceğini söylediği öğrenildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun ise kitabı okumadığını söylediği belirtildi.

Olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor?

Kitap 2013 yılında yazılmış o tarihten beri satışta. Kurgu Yayınevi tarafından basılan kitapta çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadeler yer alıyor.

İnfial yaratan kısımda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyor. Söz konusu cinsel istismar sonrasında küçük çocuğun ölmesi ve karakterin olaydan kurtulmak için yaptıkları anlatılıyor. Kitabın karakterlerinden birinin anlatımıyla verilen sahne o kadar canlı tasvir içeriyor ki pedofili pornosu olarak nitelendi