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'Zorla birlikte olmak istedi' dedi dehşeti anlattı

Eda U. 29 Mart 2018 tarihinde 6 yıllık arkadaşı Ç.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

'Zorla birlikte olmak istedi' dedi dehşeti anlattı

Eda U. 29 Mart 2018 tarihinde 6 yıllık arkadaşı Ç.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

20 Nisan 2018 Cuma 08:24
'Zorla birlikte olmak istedi' dedi dehşeti anlattı
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EDA U. 29 Mart 2018 tarihinde 6 yıllık arkadaşı Ç.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk annesi olan genç kadın, arkadaşının konuşmak için eve geldiğini ancak alkollü olduğunu görünce eve almak istemediğini söylerken, kapıyı kapattıktan sonra omuz darbeleriyle kapıyı açarak zorla içeri girdiğini belirtti. 

Zorla birlikte olmak istedi
 
Eda U. olayı şöyle anlattı:

Evden çıktıktan sonra kapıda zorlama oldu. Ben kapıya yönelmeden o içeriye girmişti. Birden sarılıp öpmeye başladı. Elinden kaçmaya çalıştım. Sonra beni tutup banyoya götürdü, kapıyı kilitledi. Geri geldiğinde elinde bıçak vardı. Benimle birlikte olmak istediğini söylüyordu. Ben direndikçe bıçağı rastgele üstüme salladı. Boynuma, yüzüme, kulağıma ve çeneme bıçak darbeleri aldım. Vücuduma tekmeler attı. Çığlık attım kimse sesimi duymadı. Gücümün tükendiği anda can havliyle karnına yumruk attım ve banyodan kaçtım. 


 
‘Mahkemedeki yalan’
 
Binadan çıkıp karşı binaya sığındım. Orada bir kadın beni içeriye alarak kurtardı. Polis gelince eşkalini sordu. Kısa süre sonra evimin yakınında yakalandı. 16 Nisan’da ilk davamız oldu. Ç.Ç. benim yalan söylediğimi, alkollü olduğumu bu yüzden evden çıktığını söylerken, kendimi kestiğimi iddia etti. Kolunda ve yüzündeki tırnak izleri, üstündeki kan izlerinden dolayı yeterli delil toplanmadığı için mahkeme tutukluluk haline karar vererek davayı 15 Mayıs’a erteledi. Pişmanım deyip indirim almasını istemiyorum. O gün kızım annemin yanındaydı. Evde olup bunları görebilirdi. Tek isteğim, hak ettiği cezayı alması.

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Anahtar Kelimeler:
Eda UZorla Birlikte Olmak Istedi
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