Zonguldaklı madenciler Atiker Konyaspor maçını izledi

ZONGULDAK'IN Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler, Atiker Konyaspor Kulübü tarafından kente davet edildi. İşçilerden Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, aileleriyle kulüp tarafından tahsis edilen araçla Konya’ya geldi.Atiker Konyaspor’un davetiyle yeşil-beyazlı takımın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maç için aileleriyle birlikte Konya’ya gelen madenciler, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ilk defa maç heyecanı yaşadı.

“Madenciler her zaman acıyla gündeme geliyordu, böyle gündeme gelmekte çok güzel”

Madencilerden Koray Karabacak, “Bizim o gün normal bir mesai günümüzdü, iş yerimizdeki bir arızadan dolayı başka bir çıkıştan taliye olduk, yolda bir servis şoförüne rica ettik, bizi aldı sağolsun aracın içinde yapılmasını gerekeni yaptık. Bunu herkes yapardı. Bütün madenciler olsun, hepimiz yapardık. Tabi bu vesile ile bizi gündeme getirdiler. Sosyal medyada bize herkes sahip çıktı, gündeme geldik. Madenciler her zaman acıyla gündeme geliyordu, böyle gündeme gelmekte çok güzel bir duygu herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Maçı heyecanla izlediklerini söyleyen Karabacak, “Kalbimden geçenleri tahminde bulunmuştum, maça girmeden önce iki bir bitecek dedim, maçın heyecanını yaşadım o heyecanı tattım. Konyaspor’la o heyecana ortak olduk, sanki onlarla birlikte ben oynamışım gibi mutlu oldum” dedi.

Konyaspor maçının heyecanı yaşayan madenci Ali Aktaş, “Öncelikle Konyaspor kulüp başkanına teşekkür ederim, bize bu zevki tattırdığı için bizi böyle çağırdı biz durumdan çok mutlu olduk, Allah razı olsun kendinden, çok güzel bir başarı ile kazanmış olduk maçı şükürler olsun” dedi.

Konyaspor maçlarının bu şekilde devam etmesini temenni eden madencilerden Musa Uğur ise “Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi maça davet etti madenciler olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Ben ilk defa UEFA Avrupa Lig maçı seyrediyorum bu durumdan da çok mutluyum” dedi.