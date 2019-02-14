Ziya Selçuk'tan 'mülakatta düşük puan' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda önceki gün milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vekillerin öğretmen atama süreçleri, sözleşmeli öğretmenlik konusundaki eleştirilerini de dinleyen Selçuk, bakanlık çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Komisyon üyeleri, öğretmen atamaları öncesinde KPSS'den 95 alan adaylara mülakatta 50 verilerek elendikleri ve kendilerine bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini Selçuk'a aktardı. Öğretmen adaylarının mülakat öncesi yapılan güvenlik soruşturmaları ile sözlü sınavda baraj altı bırakılmasına ilişkin başlayan tartışmalara ilişkin Selçuk, "Eğer, suçun şahsiliğine yönelik olmak kaydıyla bir kişiyle ilgili bir resmi doküman varsa, bu kişinin KPSS'si ikincil vaziyette kalıyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 14:27