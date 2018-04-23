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Zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Çorum'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kazaya şahit olan gazeteci, "Trafik ekipleri ilk kazaya müdahale ederken biz de çekim yapıyorduk. Çekimi bitirip arabaya binerken 6-7 metre arkamızda kaza meydana geldi. Bazı yaralılar araçlardan savrulmuştu. Çok kötü bir kazaydı" dedi

Zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Çorum'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kazaya şahit olan gazeteci, "Trafik ekipleri ilk kazaya müdahale ederken biz de çekim yapıyorduk. Çekimi bitirip arabaya binerken 6-7 metre arkamızda kaza meydana geldi. Bazı yaralılar araçlardan savrulmuştu. Çok kötü bir kazaydı" dedi

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:51
Zincirleme trafik kazası: 22 yaralı
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ÇORUM'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın kullandığı 19 TP  731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla  attı. Sürücü Kılıç'ın yaralandığı kazada aracın motor bölümündeki bazı parçalar  da yola savruldu.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı istikamette seyreden ve aralarında  düğün konvoyunda yer alan otomobillerin bulunduğu 7 araç da kontrolden çıkarak  çarpıştı. Sekiz aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans  ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Refüjdeki elektrik direğine çarparak deviren bir otomobilde çıkan  yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar,  vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza yapan bazı araçların LPG'li olması ve bazılarından da yola yakıt  saçılması nedeniyle olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda polis  otosundan uyarı yapıldı.

Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.  Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi.

Kazaya gazeteci tanık oldu

Bu arada, Kılıç'ın kullandığı otomobilin kazasını haber yapmak için  olay yerine gelen gazeteci Yusuf Çınar, kısa bir süre sonra meydana gelen  zincirleme kazaya şahit oldu.

Kaza anını anlatan Çınar, "Trafik ekipleri ilk kazaya müdahale ederken  biz de çekim yapıyorduk. Çekimi bitirip arabaya binerken 6-7 metre arkamızda kaza  meydana geldi. Yol kenarındaki aracımıza, kaza yapan araçların parçaları geldi.  Biz hemen kendimizi aracın yanında uzaklaştırdık. Konvoyda yer alan 10'a yakın  araç birbirine girdi. Otomobillerdeki bazı yaralılar araçlardan savrulmuştu. Kaza  sırasında diğer aracın işlemlerini yapan trafik polisleri de yol ortasındaydı.  Onlar da büyük tehlike atlattı. Çok kötü bir kazaydı." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan çevre yolunun Ankara  istikameti, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çorumZincirleme Trafik Kazası
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