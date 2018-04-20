Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...

Zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı

Zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı

20 Nisan 2018 Cuma 07:51
Zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi
banner404

ALINAN bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı  istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil,  İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki 06 BN 2143  plakalı belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir  parmaklıklarına vurarak durabildi. Bu aracın sürücüsü Özcan Artar ise otomobilde  sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan  sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde  birbirlerine girdi.

Kazada 35 DB 6426, 06 AEF 450, 06 DL 7729, 06 LUP 91, 41 DC 911 ve  06 RZA 91 plakalı otomobiller ile 05 BZ 1704 ve 06 KIM 66 plakalı minibüsler  çarpıştı.

Zincirleme kazada 35 DB 6426 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan T.  ile aynı araçta bulunan Barışcan K, Filiz İ, Serap A. ve diğer araçlardaki  kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

İlk kaza sonrası otomobilde sıkışan araç sürücüsü Özcan Artar  itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer  yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin  ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi  kavşağındaki köprü üzerinde yaklaşık 3 saat trafik akışı sağlanamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ankaranın Altındağ Ilçesi10 Aracın Karıştığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Zorla birlikte olmak istedi' dedi dehşeti anlattı
'Zorla birlikte olmak istedi' dedi dehşeti anlattı
2 bin 155 polisle hava destekli huzur uygulaması!
2 bin 155 polisle hava destekli huzur uygulaması!
Taziye ziyareti dönüşü feci kaza!
Taziye ziyareti dönüşü feci kaza!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim