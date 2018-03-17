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Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

17 Mart 2018 Cumartesi 23:44
Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.

Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 17.03.2018 23:46
Anahtar Kelimeler:
GündemTSKAfrinPiyade Binbaşı Mithat Dunca
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