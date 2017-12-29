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Zeytin ağacı isyanı

Amasra’da daha önce 5 kez ÇED başvurusu reddedilen şirketin yapmayı planladığı termik santral için satın aldığı zeytinlikteki ağaçları sökmesi, köyde yaşayanları ve doğa severleri ayağa kaldırdı

Zeytin ağacı isyanı

Amasra’da daha önce 5 kez ÇED başvurusu reddedilen şirketin yapmayı planladığı termik santral için satın aldığı zeytinlikteki ağaçları sökmesi, köyde yaşayanları ve doğa severleri ayağa kaldırdı

29 Aralık 2017 Cuma 10:20
Zeytin ağacı isyanı
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BARTIN'IN Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde, özel bir şirket tarafından kurulması düşünülen termik santral için 10 ay önce Gömü ile Tarlaağzı köyleri arasında bulunan 7 dönümlük zeytinlik satın alındı. Buradaki 139 zeytin ağacı, önceki gün başka yere dikilmek üzere söküldü. Bartın Platformu üyeleri ve köylüler, sabah saatlerinde, zeytinliğe gelerek, basın açıklaması yaptı. Gömü Köyü Muhtarı Mehmet Bıldırcın ve Tarlaağzı Köyü Muhtarı Şakir Karabacak da zeytinliğe geldi. 
5 kez iptal!
 
Bartın Platformu adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Erdoğan Atmış şunları söyledi: Yapılmak istenen Hema Termik Santrali’ne ait ÇED başvurusu, seçilen yerin yanlış olduğu gerekçesiyle daha önce 5 kez iptal edilmiştir. Buna rağmen tekrar yapılan başvuru, 2016 yılının Ekim ayında usulsüz bir şekilde olumlu sonuçlandırılmıştır. Bu ÇED raporunda termik santralin yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkiler göz ardı edilmiş, ya da bu etkilerin termikçi şirket tarafından giderileceği beyan edilmiştir. Şirketin termik santralin önünde engel olarak görülen 139 zeytin ağacını katletmek için başvurduğu bu usulsüz yöntemler, termik santral inşa ve işletme sürecinde gerçekleştireceği diğer usulsüzlüklerin göstergesidir. Yarın yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşacak zararlara izin vermemek için yörenin geleceği şirketin ellerine bırakılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
AmasraçedZeytin Ağacı
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