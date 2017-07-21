Zerrin Özer'in yeni imajı

ETİLER'DE objektiflere takılan Zerrin Özer, yapımcısı Kemal Aslan’la beraber yeni projelere hazırlandığını söyledi.59 yaşındaki sanatçı, “15 kilo daha verdim. Bir o kadar daha zayıflayıp, sevenlerimin karşısına yeni imajımla çıkacağım" dedi.