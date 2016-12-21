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Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen darbecilerden "paşa" lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun 30 Temmuz'daki savcılık ifadesinde "FETÖ/PDY" üyesi dediği 57 askerden 14'ü için savcılık talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı. İfadeleri birbiriyle örtüşmeyen Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerin birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği öğrenildi

Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen darbecilerden "paşa" lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun 30 Temmuz'daki savcılık ifadesinde "FETÖ/PDY" üyesi dediği 57 askerden 14'ü için savcılık talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı. İfadeleri birbiriyle örtüşmeyen Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerin birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği öğrenildi

21 Aralık 2016 Çarşamba 13:07
Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler
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"FETÖ'NÜN suikast timi"nde yer alan  "paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 30 Temmuz'daki savcılık  ifadesinde "FETÖ/PDY üyesi" olduğunu öne sürdüğü 57 askerden 14'ü için, savcılık  talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele  suikast için gidenler arasında yer alan ve 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla  Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla   11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi.
çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa"  lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı  olduğu öne sürülen askerleri anlattı.
Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları  yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt  içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi  cevaplar verdi.
Savcılıkta 30 Temmuz'daki ifadesinde FETÖ, örgütün TSK içerisindeki  yapılanması, MAK timleri, bazı generaller ve 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin bilgiler veren Kuzu, özellikle  birlikte görev yaptığı askerlerin örgütle ilişkisi için net ifadeler kullanmıştı.
Kuzu, Muğla Cumhuriyet Savcılığında, söz konusu 57 asker için "Ben bu  kişilerin hepsini tanıyorum. 57 kişi olarak belirttiğim kişilerin bu yapı  içerisinde faaliyet gösterdiğinden eminim." demişti.
Zekeriya Kuzu'nun ek ifadesinde ise 14 şüpheliyle ilgili "emin  değilim" şeklinde cevap vermesi dikkati çekti.

 
Kuzu, bazı askerler için şunları anlattı:
"Bana gösterdiğiniz bu şahıs N.K'dir. Kendisi için 29 Temmuz'da alınan  ifademde FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirttim. Kendisiyle  tanışmışlığım, arkadaşlığım yoktur. N.K'nin terör örgütü yapısı içerisinde  bulunduğuna emin değilim."
Güvenlik kaynakları, Zekeriya Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42  askerden birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilememesi ve  ifadelerinin birbiriyle örtüşmemesi dolayısıyla, şüphelinin bazı örgüt  mensuplarını gizleme ihtimali üzerinde duruyor.

 
- Örgüt şifresi: "İyidir, sıkıntı yok"
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Pilot Kurmay  Albay Ramazan Elmas ile ilgili bilgiler veren Kuzu, şunları anlattı:
"Birlikteki bazı görevlendirmelerle alakalı bazı sorunları bizzat  benle temasta olan 'Tahir' isimli şahsa ilettim. Bunun üzerine 'Tahir' bana  bizzat yaşanan sıkıntının halledildiğini ifade etti. Süreç içerisinde Ramazan  Elmas ile ilgili sorunların hepsi çözüldü. Dolayısıyla kendisinin terör örgütü  FETÖ/PDY içerisinde bulunduğunu biliyorum. Yine eski Albay M.K. de örgüt  içerisinde faaliyet gösterir çünkü Ramazan Elmas'a M.K'yı sorduğumda, 'iyidir'  diyerek sıkıntı olmadığını ifade etti. Ramazan Elmas, terör örgütü içerisindeki  birlikte olduğu şahıslar hakkında 'iyidir, sıkıntı yok' diye ifade eder."
Öte yandan, FETÖ mensubu Kuzu, ek ifadesinden önce İzmir'de,  FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu sözde "imamları" ile buluşup görüştüğü mekanları  ve örgütün kullandığı evlerini de gösterdi.

- Marmaris'e Cumhurbaşkanı'na suikast için gitmişlerdi
Darbe girişimin yaşandığı gece Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından  Özel Kuvvetler ve MAK timinden askerlerin de içinde bulunduğu 3 helikopter  havalanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından  Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda 2 polis şehit edilmişti.
Saldırıdan sonra kaçan darbeci askerlerden MAK timinden Binbaşı Taner  Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olduğu belirtilen  Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan  Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen  ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden, 25 Temmuz'da düzenlenen  operasyonda Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde  saklandıkları menfezde yakalanmıştı.
FETÖ'nün suikast timini yöneten ve darbe girişiminden sonra TSK'dan  ihraç edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu 37  askerden 36'sı yakalanıp tutuklanırken, firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe  aranıyor.

 
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