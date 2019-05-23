Zehra Sarar: Eşim Cemalettin Sarar'ı dövmeye başladılar, ardından birisi bana çok kötü bir yumruk attı

ESKİŞEHİR'DE Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı, evlerine girip ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra gasp eden Moldovalı çetenin, fabrikanın bahçesinde bulunan villaya ulaşmak için tel örgüleri kesip toprağı kazdıkları belirlendi. Soygun çetesinin gasp ettiği Cemaletttin ve Zehra Sarar, fabrikanın bahçesinde Sabah'tan Rıdvan Uysal'a konuştu. Sarar, "Önce kasanın anahtarlarını istediler. Vermeyince eşim Cemalettin Sarar'ı dövmeye başladılar. Ardından içlerinden birisi, bana çok kötü bir yumruk attı ve kasanın anahtarlarını istedi. Cemalettin Bey'in ısrarı üzerine anahtarların yerini söyledim. Eşimin bana bugüne kadar aldığı bütün mücevherleri, 10 bin dolar ve 10 bin euroyu alıp kaçtılar. Buraya 2 motosikletle gelmişler. Bahçeye de tel örgüleri kesip, biraz da toprağı kazarak girmişler" dedi. Hizmetçi Lulia Dragusan'ın yanlarında iki ay çalıştığını da vurgulayan Zehrar Sarar, "Bu soygun çetesi, o hizmetçiyi bize özellikle göndermiş. O da 2 ay boyunca burada keşif yapmış. İki ay önce de işten çıkardık. Giderken konutun ikinci anahtarını da yanında götürmüş. Bu soygun, planlı bir şekilde yapılan bir soygun. Soygunda biz de ölebilirdik. Allah korudu. Gaspçıların, kısa sürede yakalanması acımızı hafifletti" diye konuştu.

HİZMETÇİ TUTUKLANDI

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan hizmetçi Lulia Dragusan ve bağlantılı olduğu tespit edilen Ali Y. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Lulia Dragusan tutuklanırken Ali Y. adli kontrol şartıyla salıverildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolü'nün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonla olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüphelinin gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iadeleri yönünde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.