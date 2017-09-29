Zehir tacirlerine şafak baskını: 15 tutuklama

MALATYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Malatya merkezli iki ildezehir tacirlerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 2 kişi daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla ilgili emniyetten alınan bilgilere göre gözaltında bulunan 15 şüphelinin daha tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.