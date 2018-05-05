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Zayıflamak için bakın ne yaptı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki Cem Örtülü, fazla kilolarından kurtulmak için bankadan kredi çekerek ameliyat oldu.

Zayıflamak için bakın ne yaptı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki Cem Örtülü, fazla kilolarından kurtulmak için bankadan kredi çekerek ameliyat oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:23
Zayıflamak için bakın ne yaptı
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TIR şoförü olan 35 yaşındaki Cem Örtülü, spor ve diyet yaparak fazla  kilolarından kurtulmak istemesine karşın bunda başarılı olmayınca ameliyat olmaya  karar verdi.

      Bankadan 18 bin lira kredi çekerek Tarsus ilçesindeki özel bir  hastanede tüp mide ameliyatı yapılan Cem Örtülü'nün midesinin yüzde 80'i alındı.

      Hastaneden taburcu edilen Örtülü, gazetecilere yaptığı açıklamada,  zayıflamak için spor ve diyetten sonuç alamadığını, kilolarının günlük yaşamını  olumsuz etkilemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.

      Özellikle uyumakta zorluk çektiğini belirten Cem Örtülü, şöyle  konuştu:

      "Ameliyat olmaya bir günde karar verdim ve bankaya gidip kredi çektim.  Sonra doktorumla görüştüm, ameliyatım da sıkıntısız geçti. Hedefim 100 kilograma  düşmek. Önceden nefes darlığı çekerdim, ameliyat sonrası bu sorunum bitti.  Yatmakta ve elbise bulmakta zorluk çekiyordum. Bir ortama girdiğimde insanlar  bana bir tuhaf bakıyordu. Bir şey yerken bile 'insanlar bana mı bakıyor acaba'  diye tedirgin oluyordum. İnşallah bunların hepsinden kurtulacağım."

      Anne Gönül Örtülü de 2 saatte bir mutfağa gidip sürekli bir şeyler  yiyen oğlunun operasyon sonrası 3-4 kaşık içtiği çorbayla doyduğunu, bir an önce  fazla kilolarından kurtulmasını beklediklerini kaydetti.

Kilo sorununu 20 yaşından bu yana yaşadığını belirten Örtülü, zayıflamak için ne zaman spor ve diyet yapsa, sonrasında daha fazla kilo aldığını söyledi. Kiloları yüzünden mesleğini yaparken sıkıntı yaşadığını, kullandığı tıra inip binmekte ve uyumakta zorlandığını anlatan Örtülü, “Son dönemlerde, mesleğim tehlikeye girmeye başlamıştı. Böyle giderse belki bir gün şoförlük yapamayacak hale gelecektim. Diğer yandan bir obezite hastası olarak sosyal hayata katılmakta da sıkıntı yaşıyorum. Her yere gidemiyorum, hemen yoruluyorum. Ayrıca kıyafet bulamıyorum. Zayıflayınca bunlardan kurtulacağım ve hayatım değişecek” dedi. 

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