Zavlak muhtarlarla buluştu

Alper Kutay

ZAVLAK'IN daveti üzerine Bıçakçı, Öteköy, Taşbaşı, Bucak, Alacami, Yalçı, Gümüşkavak, Uzunöz, Kuzyaka, Üzümlü ve Uğurlu muhtarları ile yapılan toplantıda bölgenin sorunları ve acil ihtiyaçları istişare edildi. Zavlak, “Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinledik ihtiyaçların giderilmesi hususu ile ilgili birimlere talepleri aktaracağız. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim” dedi.