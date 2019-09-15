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Zavlak muhtarlarla buluştu

Alanya Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Dim bölgesinden 11 muhtarla toplantı yapıp mahalleleriyle ilgili talepleri dinledi

GÜNDEM 15.09.2019, 20:24
Zavlak muhtarlarla buluştu
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Alper Kutay

ZAVLAK'IN daveti üzerine Bıçakçı, Öteköy, Taşbaşı, Bucak, Alacami, Yalçı, Gümüşkavak, Uzunöz, Kuzyaka, Üzümlü ve Uğurlu muhtarları ile yapılan toplantıda bölgenin sorunları ve acil ihtiyaçları istişare edildi. Zavlak, “Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinledik ihtiyaçların giderilmesi hususu ile ilgili birimlere talepleri aktaracağız. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim” dedi.

#Alanya Belediyesi #Zavlak #Nazmi Zavlak
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