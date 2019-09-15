Zavlak muhtarlarla buluştu
Alanya Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Dim bölgesinden 11 muhtarla toplantı yapıp mahalleleriyle ilgili talepleri dinledi
GÜNDEM 15.09.2019, 20:24
Alper Kutay
ZAVLAK'IN daveti üzerine Bıçakçı, Öteköy, Taşbaşı, Bucak, Alacami, Yalçı, Gümüşkavak, Uzunöz, Kuzyaka, Üzümlü ve Uğurlu muhtarları ile yapılan toplantıda bölgenin sorunları ve acil ihtiyaçları istişare edildi. Zavlak, “Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinledik ihtiyaçların giderilmesi hususu ile ilgili birimlere talepleri aktaracağız. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim” dedi.
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