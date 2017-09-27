Zarrab davasında karar...

AMERİKA'NIN Sesi’nde yer alan haberde hakim Berman yazılı kararında, Sarraf ve Atilla'nın davasının asıldan görüleceği jürili duruşmaların 27 Kasım Pazartesi günü saat 9:30’da başlamasına hükmetti. Hakim Berman ayrıca yeni duruşma takvimini belirleyip dava süreciyle ilgili tüm tarihleri de ayrıntılarıyla belirledi. Hakim Berman'ın yazılı kararında, Atilla'nın avukatlarından gelen 15 tanığın telekonferans aracılığıyla dinlenmesi yönünde ise henüz bir karar almadığı görüldü.

Hakimin yazılı kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

Hakim Berman, yazılı kararında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davasının düşürülmesiyle ilgili talebinin yeniden değerlendirilmesine hükmetti. Hakim Berman ayrıca, Atilla'nın talebinin değerlendirileceği 9 Ekim'de yapılacak duruşmanın iptaline karar verdi. Atilla'nın davasının düşürülme talebiyle yeniden yapılacak bir duruşma için, savcılığın 16 Ekim, savunma makamın ise 23 Ekim 2017’den önce, gerekli belgeler ve başvuruları kendisine sunmasını istedi.



Hakim Berman, yazılı kararında Sarraf ve Atilla'nın 27 Kasım'da başlayacak ve jürinin karar vereceği güne kadar sürecek duruşmalar öncesi tüm belgeleri, başvuruları, yeni delillerin ve taraflar adına ifade verecek şahitlerin tümünün mahkemeye 30 Ekim'den önce sunulmasına hükmetti. Hakim Berman, ayrıca 16 Kasım'da saat 11:00’de davanın asıldan görülmeye başlanacağı 27 Kasım öncesinde yeni bir hazırlık ve ara duruşmasının da yapılması kararı aldı.Sarraf davasında yer alacak Jürinin seçiminin de 20 – 21 Kasım günlerinde yapılmasına hükmetti.Dava sürecini yakından izleyen New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, hakim jet bir karar alıp dün yapılan duruşmanın hemen sonrasında takvimi belirlediğini belirterek, “Dün tarafları dinledi. 22 Aralığa kadar, yani Noel tatili öncesinde bu davayı bitirebileceğini düşünüyor. Dün yapılan duruşmada da bu davanın her gün aralıksız yapılacak duruşmalarla 3-4 hafta içerisinde bitirileceğine işaret edilmişti. Şimdilik tarafların bir itirazı olmadığı varsayarsak Sarraf davasında karar yılbaşından önce çıkar,” dedi. Akbulut, dava sürecine yeni iddianame ve yeni isimler girmesi halinde ise mahkemenin belirlediği duruşma takviminin yeniden değişebileceğini de kaydetti.

Atilla (solda) 1 aydır, Zarrab ise (sağda) bir yıldır ABD’de tutuklu bulunuyor.

Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman, dün yapılan duruşma sonrasında Amerika'nın Sesi'nin, ‘Sarraf davasıyla ilgili süreci ve son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?‘ sorusunu, “En son yapacağım şey Sarraf davasıyla ilgili yorum yapmak,” diye yanıtladı.

New York'ta Sarraf davasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'de temaslarını tamamladıktan sonra bugün Türkiye'ye döndü. Aksünger, New York'tan hareketi öncesinde Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, başından beri takip ettiği davada Türkiye'nin zarar görmesi endişesini taşıdığını belirtti. Türkiye'ye dönüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'da davayla ilgili son gelişmeleri değerlendirip konuyla ilgili kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.