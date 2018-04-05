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Zaman Gazetesi'nin 3 yazarına ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Zaman Gazetesi davasında darbeye teşebbüs ve basın özgürlüğünün kullanılarak devlet sırlarının ifşa edildiği söylendi. Eski yazar ve yöneticilerden oluşan 31 sanıktan 3'üne müebbet istendi

Zaman Gazetesi'nin 3 yazarına ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Zaman Gazetesi davasında darbeye teşebbüs ve basın özgürlüğünün kullanılarak devlet sırlarının ifşa edildiği söylendi. Eski yazar ve yöneticilerden oluşan 31 sanıktan 3'üne müebbet istendi

05 Nisan 2018 Perşembe 13:37
Zaman Gazetesi'nin 3 yazarına ağırlaştırılmış müebbet talebi!
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KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

24 SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Silivri 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 17 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklardan Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.

"ANAYASAYI İHLAL"DEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep etti. Savcı, mütalaasını okumaya devam ediyor.

ÖRGÜTÜN YILLARDIR GİZLİ BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜĞÜ SÖYLENDİ

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede terör örgütü FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor.

"BASIN ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞIP DEVLET SIRLARINI İFŞA ETTİ"

Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor.

31 şüpheli hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zaman GazetesiDavaMüebbet
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