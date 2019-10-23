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Zaferin fotoğrafı! Terörden temizlenen kentte Türk bayrağı dalgalandı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekatla ilgili başarılı bir diplomasi yürüterek tarihi anlaşmalara imza atarken saha da Türk askerleri bölgeyi teröristlerden temizliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da kontrolü sağlayan Türk askeri, terör örgütü YPG'nin karargahına Türk bayrağını astı.

GÜNDEM 23.10.2019, 15:18
Zaferin fotoğrafı! Terörden temizlenen kentte Türk bayrağı dalgalandı
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BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri devam ediyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı için yoğun bir diplomasi ile tarihi imzalara atarken, Türk askerleri bölgede temizliğe devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntülerde Türk askerleri terör örgütü YPG'nin karargahında Türk bayrağını dalgalandırdı.

ZAFERİN KARESİ

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor. Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor. Öte yandan bölgeden gelen son görüntülerde Türk askerleri YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağını astı.

TÜRKİYE-RUSYA MUTABAKATI

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

#türkiye #Terör #Türk bayrağı #v
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