Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Zabıta memurunu döverek bayıltmıştı! İşte yerine atanan isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine vekaleten Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse getirildi

Zabıta memurunu döverek bayıltmıştı! İşte yerine atanan isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine vekaleten Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse getirildi

26 Aralık 2017 Salı 11:40
Zabıta memurunu döverek bayıltmıştı! İşte yerine atanan isim
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Karali'nin yerine Köse'nin  atanması, belediyenin kurumsal künyesine işlendi ve Köse görevine başladı.
 
İbrahim Köse kimdir?
 
İbrahim Köse, 1969'da Rize'de doğdu. Zabıta memuru olarak 1995'te  Personel Zabıta Amirliğinde göreve başlayan Köse, 1999-2005 arasında çeşitli  amirliklerde zabıta komiser yardımcısı olarak görev yaptı. 2005-2006 arasında  Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü'nde Zabıta Müdür Yardımcısı olarak çalışan Köse,  2006'ta zabıta komiserliğine terfi etti. Köse, 2006-2009 arasında Anadolu Yakası  Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. Zabıta Tedbir Müdürlüğü'nde Zabıta Komiseri ve  Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü görevlerinde bulunan Köse, 2014'ten itibaren  Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapıyordu. Anadolu Üniversitesi İşletme  Fakültesi mezunu olan Köse, evli ve 3 çocuk babası.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı makamı, eski Daire Başkanı Tayfun  Karali'nin bir memuru tokatlamasının ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından  görevden uzaklaştırılmasıyla boşalmıştı.
 
Uysal, resmi sosyal hesabında yaptığı açıklamada, "Zabıta kardeşimize  yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım  ve hakkında soruşturma başlattım." ifadelerini kullanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiİBBTayfun Karali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tersanede "patlama" hareketliliği
Tersanede "patlama" hareketliliği
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim