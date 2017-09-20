Zabıta memuruna silahlı saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre; alacak meselesi nedeniyle M.Ş. isimli zabıta memuru ile B.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmada B.S. yanında getirdiği silahla M.Ş'ye 4 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri M.Ş'nin ayağına isabet etti.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken; polis olayın ardından kayıplara karışan şüpheli B.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.