Yüzde 92 engeli bulunan gaziyi öldüresiye dövdüler

BURSA'da iddiaya göre ayaklarını uzattığı için kafe sahibi ve çalışanlarından öldüresiye dayak yiyen yüzde 92 engelli gazi, yaşananları anlattı.Kuzey Irak'da teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye geldi.

İŞLETME SAHİBİ AYAKLARINI UZATTIĞI İÇİN UYARDI

Gürsu'daki yeğenlerinin yanında 1 gece kalan gazi, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz Sahiline gitti. Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu. Ayaklarını sandalyeye uzatan gaziyi, işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı.

YÜZDE 92 ENGELLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP MÜSAADE İSTEDİ, DAYAK YEDİ

Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu ve yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gazi çok sayıda kişinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe aldı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan Karaman, ölümden döndü. Aldığı darbelerin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İŞLETMENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı. Belediye, tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin fesh edildiği öğrenilirken, saldırgan şahıslar ise yapılan şikayetin altından gözaltına alındı.Saldırıya uğrayan gaziyi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, misafir olduğu evde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.