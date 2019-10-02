Yüzde 14.9’luk elektrik zammı yargıya taşınıyor

ÇEVRE ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği'nden (ÇETKODER) yapılan elektrik zamlarına tepki geldi. ÇETKODER tarafından yapılan açıklamada 14.9'luk zam oranın geri çekilmesi talep edildi. Zammın geri çekilmemesi halinde ise konunun yargıya taşınacağı belirtildi. ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, elektriğe 1 Temmuz'da da yüzde 15 zam yapıldığını belirtirken son bir yılda elektrik fiyatlarına 5 kez zam yapıldığını dile getirdi. Göktaş, "Yapılan bu zam ile birlikte son 2 senede elektriğe yüzde 60.9 oranında zam gelmiş oldu" ifadesini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ YETKİLİLERİN ZAMMI GÖZDEN GEÇİRMESİ"

Yapılan zamların dar gelirli vatandaşı zor duruma düşürdüğünü ifade eden Göktaş, "Öncelikle bu yapılan zammın yetkililerce bir kez daha gözden geçirilerek geri çekilmesini tüketiciler adına talep ediyoruz. Netice itibari ile zam geri çekilmez ise tüketici vatandaşlarımızın aleyhine olan bu hususu kısa süre içinde yargıya taşıyacağız" diye konuştu.

Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

NE OLMUŞTU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, (EPDK) pazartesi günü yaptığı toplantı sonrası elektriğe yüzde 14,9 zam kararı almıştı. Elektriğe, en son 1 Temmuz tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu sonuçla son 2 senede konutlarda kullanılan elektriğe yapılan zam oranı yüzde 72,4 oldu.

Yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu belirtilerek "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.