Yüzbinlerce genci ilgilendiriyor! Harçlık değil profesyonel maaşı alacaklar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı yeni askerlik sistemi bir çok köklü değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de, “yedek astsubaylık” olacak. TSK’da yedek subaylığın ardından uygulanmaya başlanacak yedek astsubaylıkla ilgili detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Hazırlanan taslağa göre; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları isteğe bağlı olarak yedek astsubaylığa başvurabilecek. Yedek astsubaylar, iki ay temel eğitimin ardından 10 ay profesyonel askerlik yapacak. İlk 2 aylık dönemde asker harçlığı verilecek astsubaylara, 10 aylık kıta görevlerinde ise profesyonel asker maaşı bağlanacak. Bu kişiler, 12 aylık askerliği tamamladıktan sonra, isteğe bağlı olarak orduda kalabilecek. Yapılacak bir dizi sınav sonrasında başarılı olanların astsubay çavuş rütbesinden, profesyonel askerliğe devam etmeleri sağlanacak. Uygulamayı Milliyet’e değerlendiren Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, şunları kaydetti: “Devrim niteliğinde önemli bir adım. Meslek yüksek okul mezunları, er olarak askerliklerini yapıyorlardı. Şimdi astsubay olarak yapabilecekler. Bu öğrenciler, tekniker ve meslek okullarından geldikleri için orduya faydaları olacaktır. TSK’daki astsubaylık kaynağı da böylece artırılmış olacak. 12 ayın sonunda da isterlerse askerlik mesleğine devam edebilecekler. Hatta başarılı olmaları halinde astsubaylıktan subaylığa geçişleri de olacak.”