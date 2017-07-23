Yürüyerek girdiği hastanede hayatını kaybetti

LAKAP kavgası ölümle bitti.Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, arkadaşı 16 yaşındaki M.K. ile sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş birbirine lakap takma yüzünden kavga etti. Gökhan Kavlı bu nedenle M.K.'nin annesine küfretti. M.K. de Kavlı'yı bıçakladı. M.K. olay yerinden kaçarken, Gökhan Kavlı da çağırdığı bir taksi ile mahalledeki tıp merkezine geldi. Birkaç yerinden bıçaklanmasına rağmen taksiden inip tıp merkezine yürüyerek giren Kavlı'ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı gencin hastaneye yürüyerek gelmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Durumu ağır olan Kavlı, sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, M.K.'yi Onur Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.