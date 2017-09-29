Yurt izni alamayınca güneş enerji tarlası kursu

SAFRANBOLULU işadamı Şifik Dizdar, Yazıköy sınırları içerisinde yer alan arazisine 2 mw gücünde güneş enerji santrali kurarak hizmete açtı.

İlk olarak Kastamonu yolu üzerinde yer alan alışveriş merkezindeki binaların üzerine 701 kw gücünde güneş panelleri kuran işadamı Dizdar, kendisine ait arazisinin imara açılması ile kurduğu yeni güneş enerji santrali ile elektrik satmaya başladı.

Yurt izni alamayınca, enerji tarlası kurdu

Kendileri açısında güzel bir yatırım olduğunu kaydeden Şefik Dizdar, “Buraya daha önce üniversite öğrencileri için KYK yurdu yapmak için müracaatım vardı. Mesafesi uzak diye izin alamadım. İyi ki alamamışız. Böyle olumsuz bir durumu olumlu duruma dönüştürme imkanımız oldu. Burası daha hızlı kendini finanse edecek. Daha önce alışveriş merkezimizin üzerine böyle bir tesis kurmuştuk şimdi ise 36 dönüm arazimize 2 MW gücünde güneş enerji santrali kurduk. Şuanda üretim yapılıyor ve enterkonnektel sisteme veriliyor. Ülkenin değişik bölgelerinde bu anlamda yenilebilir enerji alanında 20 MW gücünde olacak şekilde güneş enerji santrali çalışmamız var. Bu alanda hedefimiz gücümüzün yettiğince bu konuda yatırım yapmak istiyoruz” dedi.