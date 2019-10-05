Yürek yakan görüntüler ortaya çıktı! 2 askerimizi böyle şehit verdik
Hatay'da 2 askerimizin şehit düştüğü Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
HATAY'DA 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazada 2 askerimiz şehit düşerken 5 askerimiz de yaralanmıştı. Vahim kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
150 METREDEN UÇURUMA YUVARLANDI
Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 asker de yaralanmıştı.
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