Yürek burkan manzara

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde ikamet eden Ölmez ailesi tuvaletleti bile olmayan pencereleri kırık, eşyasız evde bakımsızlıktan perişan bir durumda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 83 yaşındaki baba Mehmet Ölmez ayağındaki kırık nedeniyle yatalak. Anne Nazime Ölmez ise zihinsel engelli. En büyüğü 14 yaşında olan 5 çocuğunda 3'ü zihinsel engelli. Oldukça sağlıksız bir ortamda yaşayan aile, evin tuvaleti olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını salonun ortasına koydukları leğenle gideriyorlar. İdrar kokuları evin bahçesinden bile hissediliyor. Köyde yaşayan komşuları aileye yardım etmeye çalıştıklarını ancak gıda ve maddi yardım dışında bir yardım ulaştıramadıklarını belirtiyorlar. Dicle ilçesi Bahçedere köy muhtarı Hasip Aslan, ailenin durumunun içler acısı olduğunu belirterek yetkililerle görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını aktarıyor. Aile dramına ilişkin ilk mesajı sosyal medyada duyuran Dicle Belediyesi Eşbaşkanı Abdulsamet Bilgin, "Ailenin durumunun köy muhtarı tarafından bizlere de bildirildi. Muhtarla beraber aileyi ziyarete gittik ancak gördüğümüz tablo karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Anne 48 yaşında zihinsel engelli, gün boyunca nerde olduğu bilinmiyor. Baba 83 yaşında yatalak. Kırık ayakları hala düzelmemiş yürüyemiyor. Gıda ve maddi yardım yapmak istedik ancak bunu yapsak bile kim onlara bu gıdayı pişirecek, yemek yapacak? Gönderdiğimiz erzaklar evlerinde çürüyüp gidecek. Durumu ilçe yetkilileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda gündeme getirdik. Şimdi bekliyoruz. Ne yapacağımız konusunda yetkililerle konuşuyoruz." dedi.

ARAZİ SAHİBİ OLARAK BİLİNİYOR

Ailenin yaşadığı dram karşısında herkes şaşkınlık içerisinde diyen Bilgin, ailenin maaş veya destek için yaptığı başvuruların anne Nazime Ölmez adına Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyünde müşterek tapusu bulunan 470 metre arazi görünmesi nedeniyle reddedildiğini ifade etti. Bilgin, arazinin Diyarbakır'ın yeni yapılanan Yenişehir ilçesinin merkezinde olduğunu resmi yetkililerin de bunu gerekçe göstererek yardım taleplerini reddetğini ifade ederek, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. 470 metrekare araziyi satmaya niyetlenirseniz 2 bin lira etmez.” dedi.

"ÇOCUKLARA BAKACAK KİMSE YOK"

Köy sakinleri ise yaşanan aile dramına ilişkin şunları söyledi: “Köyde yaşayan halkında maddi durumu elvermiyor. Çok zor durumdalar. Kimsenin yardım edecek durumu kalmadı. Yetkililere konuyu defalarca aktardık. En son belediye başkanına söyledik, o da geldi aileyi ziyaret etti. Şimdi Ölmez ailesi için umutluyuz. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, devletimiz, halkımız bize yardım etsinler. Mehmet dayı 83 yaşını bile geçti. Ayakları kırıldı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor. Evlerinde tuvalet bile yok. Bazı zamanlar anne sinirlenince kapı pencere kırıyor. 5 çocuk köy meydanında dolanıyor. Kırık kapı ve pencerelerini yapıyoruz, ancak hemen ardından yine kırılıyor. Küçük çocukları 8 yaşındaki Adem geçtiğimiz aylarda damdan düştü. Beyin kanaması geçirdi. Hastanede kaldı, yoğun bakım ünitesinde hayata geri getirildi. Biz bu drama karşı çaresiz bir şekilde bekliyoruz”