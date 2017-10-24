Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki akşam bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. "B&B" isimli sürat teknesinin yanına yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Kimliklerini ve pasaportlarını denize atan teknedeki 10 kişi, kontrolleri yapılmak üzere Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yapılan ilk kontrollerde denize atılan kimliklerin sahte Bulgar pasaportları olduğu ortaya çıktı. Kendilerini turist olarak tanıtan ve İngilizce konuşan 10 kaçağın FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlendi. Teknede 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk toplamda 10 Türk'ün olduğu, 2 kişinin ise Ukraynalı organizatör olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri tamamlanan kaçaklar, buradan Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Bodrum KOM Şubeye teslim edildi. Kaçaklardan birinin eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi, eşi Ümmügül Kiremitçi ve eski Kırşehir Emniyet Müdürü Hasan Alparslan İlter olduğu ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknede yakalanarak gözaltına alınan diğer şahısların ise FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı öğrenildi.

