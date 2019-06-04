Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00'te gerçekleştirilen operasyonda 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ö., S.G., A.K., H.D., A.D. ve A.S.T. tutuklandı. Sorgusu Manisa'da devam ettiği için burada adliyeye sevk edilen H.B.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. böylece olayla ilgili tutuklananların toplam sayısı 9'a yükseldi. Ayvalık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin daha Manisa'da sorgusu sürüyor. FETÖ şüphelisi 17 kişinin yanında bulunan 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.