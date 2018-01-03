Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar

Bodrum karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı

Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar

Bodrum karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:38
Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
banner404

TURGUTREİS Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine,Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldı. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü.

Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk SularıBodrum Karşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu
DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu
10 hakim ve savcı göreve döndü
10 hakim ve savcı göreve döndü
Alanya'da Kleopatra Plajı'na sızan fuel-oil temizlendi
Alanya'da Kleopatra Plajı'na sızan fuel-oil temizlendi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim