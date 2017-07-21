Yunan adasında can kaybı var! Kızılay'dan 'yardıma gelelim' teklifi

EGE Denizi'nde saat 01.31'de meydana gelen deprem, Muğla çevresinde ve Yunanistan'da şiddetli şekilde hissedildi. Yunanistan'ın Kos Adası'nda yıkım nedeniyle 2 can kaybı olduğu belirtilirken, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılhaç'a destek teklifinde bulundu.
''KIZILHAÇ'A DESTEK TEKLİFİMİZİ İLETİYORUZ''
Depremin ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; " Kos Adasından can kaybı haberi aldık, Yunan Kızılhaçına destek teklifimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.
İşte Kızılay Genel Başkanı'nın Twitter'dan yaptığı yardım teklifi:
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