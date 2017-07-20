Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, aracın camını kırdı

KASTAMONU'NUN Devrekani ilçesinde sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, ilçede paniğe neden oldu. Geçimini hayvancılık ve tarım yaparak sağlayan ilçe halkının tarım arazileri, yağan dolu nedeniyle büyük zarar gördü. Ayrıca yumurta büyüklüğünde yağan dolu, bir aracında arka camının kırılmasına neden oldu. Vatandaşlar, yumurta büyüklüğünde yağan doludan korunmak için saçakların altına saklandı.
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