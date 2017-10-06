Yüksek kesimlere kar yağdı, hava buz kesti

ERZURUM'DA kış, ekim ayının başında kendini iyice hissettirdi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece kaydedildi. Yüksek kesimlere yağan karın soğuğu kent merkezinde vatandaşlara soba yaktırdı. Evlerinde kurulu sobaları akşam saatlerinde yakarak ısınan vatandaşlar, bu sene kışın sert geçecek gibi olduğunu belirtti.

Erzurum’un Palandöken ilçesi 3 Küme Evler Semtinde yaşayan 3 kişilik Yener ailesi artık evlere sobaların kuruduğunu ve yakılmaya başlandığını belirtti.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte kış hazırlıklarını da sürdüren Erzurumlular çatılarının tamiratını bitirme aşamasına geldi.

Palandöken Dağı'nda çalışan işçiler de kar ve soğuk nedeniyle bu sene inşaat sezonunun Erzurum’da kapandığını ifade etti.