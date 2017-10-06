Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.136
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7016
EURO
4.1910
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Yüksek kesimlere kar yağdı, hava buz kesti

Palandöken Dağı'nın zirve noktalarının karla beyaza büründüğü Erzurum’da, en düşük hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfır derecenin altına düştü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sobalarını erkenden yakmaya başladı

Yüksek kesimlere kar yağdı, hava buz kesti

Palandöken Dağı'nın zirve noktalarının karla beyaza büründüğü Erzurum’da, en düşük hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfır derecenin altına düştü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sobalarını erkenden yakmaya başladı

06 Ekim 2017 Cuma 09:00
Yüksek kesimlere kar yağdı, hava buz kesti
banner404

ERZURUM'DA kış, ekim ayının başında kendini iyice hissettirdi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece kaydedildi. Yüksek kesimlere yağan karın soğuğu kent merkezinde vatandaşlara soba yaktırdı. Evlerinde kurulu sobaları akşam saatlerinde yakarak ısınan vatandaşlar, bu sene kışın sert geçecek gibi olduğunu belirtti.
Erzurum’un Palandöken ilçesi 3 Küme Evler Semtinde yaşayan 3 kişilik Yener ailesi artık evlere sobaların kuruduğunu ve yakılmaya başlandığını belirtti.
Yüksek kesimlere yağan karla birlikte kış hazırlıklarını da sürdüren Erzurumlular çatılarının tamiratını bitirme aşamasına geldi.
Palandöken Dağı'nda çalışan işçiler de kar ve soğuk nedeniyle bu sene inşaat sezonunun Erzurum’da kapandığını ifade etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KIŞEkimKarKar YağdıHavaBuzHava Sıcaklığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK: 'Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi'
TSK: 'Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi'
Atatürk büstüne molotof attı yakalanınca 'özgürlük yakındır' diye güldü
Atatürk büstüne molotof attı yakalanınca 'özgürlük yakındır' diye güldü
Aracın motoruna uyuşturucu ve hassas terazi saklamışlar
Aracın motoruna uyuşturucu ve hassas terazi saklamışlar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim