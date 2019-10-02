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Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM 02.10.2019, 17:12 02.10.2019, 17:17
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
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YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut hazır bulundu. Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

#Yüksek İstişare Kurulu
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