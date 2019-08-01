Yüksek Askeri Şura sona erdi; 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, YAŞ kararlarını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin açıklama yaptı. 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken 48 amiral ve general emekli edildi.

İşte YAŞ Kararları

YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı:

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır.

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi.

12 generalin görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 313 albayın görevleri 2 yıl süreyle uzatıldı.

Toplantı 1 buçuk saat sürdü

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 17:20