Yük trenine terör saldırısı

İLÇEYE bağlı Taşoluk Köyü yakınlarındaki demiryolu hattında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun İlçesi'nden Gaziantep yönüne giden krom madeni yüklü 31 vagonlu yük treninin Amanos Dağları'ndaki geçtiği saat 14.00'de, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama nın etkisiyle rayların yanı sıra ilk vagonda hafif hasar oluştu. Saldırı da ölen ve yaralanan olmadı. Tren seferlerinin durmasına neden olan saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

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