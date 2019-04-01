Yücel seçim stresini kızıyla attı

CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olan ve gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri’nden rekor bir oyla ipi göğüsleyerek Alanya Belediye Başkanlığı görevinde ikinci dönemine giren Adem Murat Yücel, zorlu geçen seçim maratonunun stresini kızı Zeynep ile vakit geçirerek attı. Seçim sonrası ilk gününü ailesine ayıran Başkan Yücel, hem hasret giderdi, hem stres attı. Kızı Zeynep ile oyun oynayan ve alışverişe çıkan Başkan Yücel "Kısa bir dinlenmenin ardından Alanyamızı şahlandıracak projeler için kolları sıvayacağız" dedi.