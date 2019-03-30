YSK'dan seçimlerle ilgili beklenen açıklama geldi

SAAT 18.00 itibariyle seçim yasakları başladı. Yarın saat 21.00'e kadar seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapmak yasak.

İŞTE SEÇİM YASAKLARI

Yüksek Seçim Kurulunun seçimler için belirlediği propaganda takvimi saat 18.00 itibariyle sona erdi. Yasaklar nedeniyle miting, televizyon ve radyo yoluyla seçim propagandası yapmak artık yasak. Seçim sonuçlarına dair bütün yayınlar yarın saat 21.00'den sonra serbest olacak. Yüksek Seçim Kurulu gerek görürse bu saatin daha erkene çekilebilmesine karar verebilecek. Ayrıca yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak. Eğlence yerleri ve çay bahçeleri oy verme süresince kapalı kalacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olandan başka kimse silah taşıyamayacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 18:16